Речевой самописец аварийного Ту-154 нашли на месте посадки (ВИДЕО)

Спустя шесть дней следствию удалось обнаружить третий бортовой самописец Ту-154, совершившего аварийную посадку в Домодедове.

Официальный представитель СКП РФ Владимир Маркин заявил, что речевой самописец совершившего 4 декабря аварийную посадку в московском аэропорту "Домодедово" Ту-154 был найден сегодня на месте посадки.

"Аргументы.ру" сообщали, что 4 декабря, самолет Ту-154, вылетевший из "Внуково" в Дагестан, аварийно сел в столичном аэропорту "Домодедово" после отказа всех трех двигателей. Пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и частично разрушился. По уточненным данным, погибли два человека - родной брат президента Дагестана Гаджимурад Магомедов и мать судьи Конституционного Суда 80-летняя РФ Гадиса Гаджиева. 87 человек получили ранения различной степени тяжести.