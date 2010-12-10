//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Долгая дорога к «Дюнам»

10 декабря 2010, 10:54 [«Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Герман Александров ]

Долгая дорога к «Дюнам»

В понедельник Девятый апелляционный арбитражный суд должен решить дальнейшую судьбу пансионата «Дюны», расположенного в Санкт-Петербурге. За последние годы пансионат несколько раз подвергался рейдерским атакам, причем действовали злоумышленники по такому же сценарию, что и лидеры «тамбовской» преступной группировки. В ход шли и угрозы, и похищение бизнесменов, и подделка документов, предоставляемых в налоговые инспекции. Несколько рейдеров уже осуждены, над другими идет следствие. Однако они не оставляют попыток захватить пансионат, в том числе при помощи судебной системы.

Пансионат «Дюны» вполне мирно работал до конца 2006 года – обслуживал отдыхающих, от которых, благодаря расположению на берегу Финского залива, отбоя не было. А потом владелец пансионата – ООО «Инвестиционная инициатива» — неожиданно узнал, что таковым больше не является. Как установили милицейские следователи, некие «неустановленные лица» представили в налоговую инспекцию №46 по Москве подложные документы, по которым зарегистрировали изменения среди учредителей и генеральных директоров обществ ООО «Инвестиционная инициатива» и ООО «Гарантинвест» (владеет 100% долей ООО «Инвестиционная инициатива»). «Новый» владелец ООО «Инвестиционная инициатива» (на тот момент 100% учредитель ООО «Пансионат «Дюны») продал принадлежащую ему долю некоему бизнесмену Сону, который объявил себя «добросовестным приобретателем» и заявил о своих правах на пансионат и его территорию.

По данным фактам ОВД «Южное Тушино» возбудило два уголовных дела по ст. 327 УК РФ (подделка документов), позднее их переквалифицировали на ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время расследования приостановлены в связи с «невозможностью установить лицо, подлежащие привлечению к уголовной ответственности». 

Несмотря на уголовные дела,  Сон продолжал утверждать, что он «добросовестный приобретатель», новый собственник пансионата, и даже пытался доказать данный факт  в Арбитражном суде Санкт-Петербурга (с нарушением подсудности). Впрочем, эта попытка оказалась неуспешной. Несмотря на невозможность найти и привлечь к уголовной ответственности исполнителей и заказчиков преступления, в арбитражных судах настоящие собственники ООО «Пансионат «Дюны» смогли защитить свои права. Налоговая инспекция восстановила прежние записи в отношении законных учредителей и генеральных директоров указанных обществ в ЕГРЮЛ, а договор купли-продажи 100% доли ООО «Инвестиционная инициатива» был признан ничтожным Арбитражным судом Москвы, решение было оставлено в силе апелляционной и кассационной инстанциями.

«От греха подальше» собственники перевели доли в уставном капитале ООО «Пансионат «Дюны» из ООО «Инвестиционная инициатива» в ООО «Фарго» и ООО «Визави». Однако такой маневр не смутил рейдеров.

Видимо, рассчитывая на безнаказанность (с учетом «неуспеха» уголовного преследования злоумышленников в предыдущий раз), «неустановленные лица» предприняли новую попытку захвата пансионата посредством перерегистрации по подложным документам учредителей и генеральных директоров уже ООО «Фарго» и ООО «Визави». События происходят в конце 2008 года. Схема афера была прежней — налоговая инспекция № 46 вновь внесла изменения в ЕГРЮЛ на основании поддельных документов, а «новые» владельцы внесли «украденные» доли ООО «Пансионат «Дюны» в уставный капитал ООО «Кареалис», оценив их в 15 тысяч рублей.

По данному факту Главное следственное управление при ГУВД  Москвы в июне 2009 года возбудило уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках данного расследования милиционеры смогли установить только рядовых исполнителей рейдерского захвата. Юрист одной из московских юридических компаний Юмаев по приговору Тушинского районного суда Москвы 23 ноября 2010 года был осужден на 5,5 лет лишения свободы, остальные участники преступления разыскиваются. «Заказчик» захвата пансионата вновь не был установлен.

Решениями арбитражных судов, вступившими в законную силу, в отношении законных собственников и учредителей ООО «Фарго» и ООО «Визави» записи в ЕГРЮЛ были восстановлены.

Однако и на этом точка в истории борьбы собственников пансионата с рейдерами поставлена не была.

В конце 2009 года бизнесмен Сон вновь возобновил попытки заполучить пансионат при помощи  Арбитражного суда Санкт-Петербурга. Только теперь он поменял основание своих исков и представил в суд договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Инвестиционная инициатива», подписанный уже настоящей подписью генерального директора ООО «Гарантинвест».

Когда стали разбираться в происхождении указанного документа, а также в том, почему указанный документ не был представлен в арбитражные суды двумя годами ранее, выяснилось следующее.

Как сообщил в своем заявление в УВД подмосковного города Королев (имеется в распоряжении редакции) гендиректора ООО «Гарантинвест», 17 июня 2009 года в Подмосковье к нему на автомашине подъехали трое неизвестных, представились сотрудниками уголовного розыска, затолкали коммерсанта в автомобиль и вывезли в лес. Там злоумышленники избили бизнесмена, после чего потребовали подписать четыре чистых листа бумаги, датировав их декабрем 2006 года. В противном случае мужчине пообещали «прострелить ноги». После получения подписей неизвестные привязали предпринимателя к дереву и скрылись. Бизнесмен написал о случившемся заявление в УВД по городу Королев, однако лиц, совершивших преступление, пока установить не удалось.

Впечатанный в полученные таким образом чистые бланки договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Инвестиционная инициатива» был обжалован в Арбитражном суде Москвы. 15 сентября 2010 года. Решением арбитражного суда иск был удовлетворен, договор купли-продажи признан недействительным. Однако Сон обжаловал данное решение в апелляционную инстанцию. Рассмотрение жалобы назначено на 13 декабря 2010 года.

«В течение 2006–2010 годов произошла череда преступных событий с единственной целью – получить контроль над ООО «Пансионат «Дюны», — сообщил «Росбалту» адвокат собственников пансионата Владимир Жеребенков. — В настоящее время сложилось убеждение, что рейдеры, совершив уже несколько преступлений, не остановятся ни перед чем, в том числе могут попытаться использовать свой любимый прием – подкуп судей. Тем не менее, я рассчитываю на то, что законность все-таки восторжествует».

ИА Росбалт, "Долгая дорога к "Дюнам", 9 декабря 2010 год.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
В метро Санкт-Петербурга впервые родился младенец

В метро Санкт-Петербурга впервые родился младенец 23.09 15:53

Женщина родила на платформе станции метро Санкт-Петербурга "Технологический институт" днем в воскресенье, 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе питерской подземки. >>
«Оренбург» - «Зенит» 1:2

«Оренбург» - «Зенит» 1:2 16.09 18:41

16-го сентября в седьмом туре чемпионата России питерский «Зенит» отправился в гости к «Оренбургу», который на своём поле, стадионе «Газовик» принял питерский Зенит. >>
В Петербурге машина "скорой помощи" врезалась в стену дома

В Петербурге машина "скорой помощи" врезалась в стену дома 09.09 10:50

На Старо-Петергофском проспекте в Санкт-Петербурге машина "скорой помощи" врезалась в стену дома. Согласно последней информации регионального УГИБДД, происшествие случилось в минувшую субботу. >>
Задержан мужчина, открывший стрельбу на одной из набережных Петербурга

Задержан мужчина, открывший стрельбу на одной из набережных Петербурга 19.08 16:01

В Санкт-Петербурге был задержан мужчина, открывший на набережной Мартынова стрельбу из травматического пистолета. Об этом в воскресенье, 19 августа, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. >>
Экскурсионный автобус сгорел в Санкт-Петербурге

Экскурсионный автобус сгорел в Санкт-Петербурге 17.08 14:06

В Кировском районе Санкт-Петербурга сгорел экскурсионный автобус. Согласно последней информации экстренных служб Северной столицы, это произошло из-за воспламенения моторного отсека машины. >>
В центре Санкт-Петербурга юношу ранили ножом

В центре Санкт-Петербурга юношу ранили ножом 05.08 11:11

В самом центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте мужчина ранил ножом молодого человека. Происшествие случилось в минувшую субботу, 4 августа, около 22.30 по московскому времени у дома номер 31. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Крыса укусила воспитанницу детского сада в Санкт-Петербурге

Крыса укусила воспитанницу детского сада в Санкт-Петербурге 01.08 14:11

В одном из детских садов Санкт-Петербурга крыса укусила за ногу маленькую девочку. Прокуратура Невского района города приступила к проверке после сообщений, появившихся в средствах массовой информации. >>
Трехлетняя девочка погибла на даче в Ленобласти от удара током

Трехлетняя девочка погибла на даче в Ленобласти от удара током 30.07 10:46

Трехлетний ребенок погиб на даче в Ленобласти из-за удара током. Согласно последней информации источников, маленькая девочка скончалась в минувшее воскресенье, 29 июля, в садоводстве "Ласточка". >>
В одной из рек Петербурга зафиксирована массовая гибель уток

В одной из рек Петербурга зафиксирована массовая гибель уток 25.07 16:50

В одной из рек Петербурга была выявлена массовая гибель уток. Об этом сообщил представитель городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. >>
В Петербурге взорвался баллон с пропаном, погиб человек

В Петербурге взорвался баллон с пропаном, погиб человек 17.07 13:48

Во вторник, 17 июля, в Санкт-Петербурге взорвался баллон с пропаном. Согласно последней информации представителя экстренных служб региона, в результате случившегося в Северной столице погиб человек. >>
Тарифы ЖКХ в Санкт-Петербурге повысят почти на 5%

Тарифы ЖКХ в Санкт-Петербурге повысят почти на 5% 23.06 09:38

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о скором повышении тарифов ЖКХ. Согласно последней информации, предоставленной Смольным, платить значительно больше гражданам придется уже со следующего месяца. >>
В Санкт-Петербурге автомобиль подпрыгнул на открытом люке и упал в реку

В Санкт-Петербурге автомобиль подпрыгнул на открытом люке и упал в реку 21.06 11:13

Рано утром в четверг, 21 июня, в Санкт-Петербурге случилось происшествие с участием автомобиля. Согласно последней информации, машина подпрыгнула на открытом люке и улетела прямо в реку Охту. >>

//Новости ADWILE

В Санкт-Петербурге затопило одну из станций метро

В Санкт-Петербурге затопило одну из станций метро 05.06 14:56

В Санкт-Петербурге случилось происшествие в метрополитене. Согласно последней информации очевидцев, одну из станций подземки Северной столицы в настоящий момент стремительно затапливает водой. >>
Чиновницу Смольного обокрали в гипермаркете «Лента» на Лиговском проспекте

Чиновницу Смольного обокрали в гипермаркете «Лента» на Лиговском проспекте 20.04 08:38

Начальник управления комитета финансов Петербурга по Московскому району Ольга Вострых стала жертвой воров, когда совершала прогулку по магазину. Добычей воров стал не только кошелек с деньгами, но и удостоверение с ключами от личного кабинета чиновника. >>
Два маленьких ребенка за один день выпали из окон в Петербурге

Два маленьких ребенка за один день выпали из окон в Петербурге 10.04 13:36

В минувший понедельник, 9 апреля, из окон домов в Санкт-Петербурге выпали сразу два маленьких ребенка. Данную информацию сегодня предоставили в пресс-службе городского Следственного комитета. >>
В Петербурге задержаны сотрудники вымышленных автосалонов

В Петербурге задержаны сотрудники вымышленных автосалонов 20.03 12:24

В Санкт-Петербурге были задержаны граждане, подозреваемые в мошенничестве при продаже автомобилей. Согласно последней информации, преступники представлялись сотрудниками вымышленных автосалонов. >>
Занятия отменены в девяти школах Санкт-Петербурга

Занятия отменены в девяти школах Санкт-Петербурга 06.03 10:54

На неделю приостановлены занятия в девяти школах и пяти детских садах Санкт-Петербурга. Данная мера была принята в связи с распространением гриппа и ОРВИ в учебных заведениях и дошкольных учреждениях. >>
В Санкт-Петербурге на пешеходном переходе девушку сбили сразу две машины

В Санкт-Петербурге на пешеходном переходе девушку сбили сразу две машины 05.03 15:07

В понедельник, 5 марта, в Санкт-Петербурге на пешеходном переходе девушку сбили сразу два автомобиля. Информацию о страшном происшествии сегодня сообщил представитель регионального УГИБДД. >>

//Новости МирТесен

Пьяный мужчина избил своего семимесячного сына за плач, ему грозит тюрьма

Пьяный мужчина избил своего семимесячного сына за плач, ему грозит тюрьма 20.02 09:53

В Красном Селе ранним воскресным утром «не просыхавшего» с пятницы 28-летнего петербуржца разозлил плач семимесячного сына. Пьяный мужчина избил сына. Жестокому родителю грозит лишение свободы. >>
В жилом доме Петербурга на улице Репищева прогремел взрыв: ранено 3 человек

В жилом доме Петербурга на улице Репищева прогремел взрыв: ранено 3 человек 10.02 16:49

Свидетели ЧП сообщают, что пострадали десять квартир. На месте работают экстренные службы. В новом доме ЖК «До Ре Ми» по адресу улица Репищева дом 10, в первом корпусе в Приморском районе прогремел взрыв. Об этом в 15.00 в пятницу сообщили в социальных сетях очевидцы. >>
Тело 11-летнего киргизского мальчика нашли в Купчино

Тело 11-летнего киргизского мальчика нашли в Купчино 09.02 10:52

11-летний мальчик, которого искала полиция Петербурга с 27 января, был найден мёртвым. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили на пустыре рядом с домом 101 корпус 5 по Витебскому проспекту >>

//Новости партнеров

В ДТП под Тихвином погибли 9 человек

В ДТП под Тихвином погибли 9 человек 06.02 15:10

В дорожно-транспортном происшествии под Тихвином во вторник, 6 февраля, утром погибли девять человек. Микроавтобус «Форд», двигавшийся в сторону Петербурга, выехал на встречную полосу. >>
В МЧС рассказали о причине блэкаута в Санкт-Петербурге

В МЧС рассказали о причине блэкаута в Санкт-Петербурге 03.02 11:11

В субботу, 3 февраля, стала известна точная причина обесточивания некоторых районов Санкт-Петербурга. Эту информацию о случившемся сегодня утром предоставили в ГУ МЧС по Северной столице. >>
Очевидцы: в Петербурге после мощной вспышки отключилось электричество

Очевидцы: в Петербурге после мощной вспышки отключилось электричество 03.02 10:11

Утром в субботу, 3 февраля, стало известно, что в Санкт-Петербурге произошло массовое отключение электричества. Данную информацию предоставили сегодня обеспокоенные жители Северной столицы. >>

//Новости СМИ2

Грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку на перекрестке в Петербурге

Грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку на перекрестке в Петербурге 01.02 10:30

В Петербурге вчера грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку на перекрестке. ДТП случилось на пересечении проспектов Дачный и Ветеранов в Кировском районе около полудня. Мать ребенка пострадала. >>
Петербург рискует остаться без крышек от люков

Петербург рискует остаться без крышек от люков 31.01 17:20

В течение прошлого года в Санкт-Петербурге пропали 640 крышек люков. Это почти в два раза больше, чем в 2016 году, когда исчезли 387 единиц люкового оборудования, сообщает «Водоканал». >>
Петербург отметил 74-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Петербург отметил 74-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады 28.01 15:19

В субботу, 27 января, Санкт-Петербург отметил 74-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 11 часов на Пискаревском кладбище состоялось возложениt венков и цветов. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер
2

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
3

Шесть ранних симптомов начинающегося инсульта головного мозга обозначили медики
4

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!
5

В Совфеде отреагировали на заявление Польши о повышении цен на транзит газа из РФ

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры