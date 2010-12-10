Долгая дорога к «Дюнам»

В понедельник Девятый апелляционный арбитражный суд должен решить дальнейшую судьбу пансионата «Дюны», расположенного в Санкт-Петербурге. За последние годы пансионат несколько раз подвергался рейдерским атакам, причем действовали злоумышленники по такому же сценарию, что и лидеры «тамбовской» преступной группировки. В ход шли и угрозы, и похищение бизнесменов, и подделка документов, предоставляемых в налоговые инспекции. Несколько рейдеров уже осуждены, над другими идет следствие. Однако они не оставляют попыток захватить пансионат, в том числе при помощи судебной системы.

Пансионат «Дюны» вполне мирно работал до конца 2006 года – обслуживал отдыхающих, от которых, благодаря расположению на берегу Финского залива, отбоя не было. А потом владелец пансионата – ООО «Инвестиционная инициатива» — неожиданно узнал, что таковым больше не является. Как установили милицейские следователи, некие «неустановленные лица» представили в налоговую инспекцию №46 по Москве подложные документы, по которым зарегистрировали изменения среди учредителей и генеральных директоров обществ ООО «Инвестиционная инициатива» и ООО «Гарантинвест» (владеет 100% долей ООО «Инвестиционная инициатива»). «Новый» владелец ООО «Инвестиционная инициатива» (на тот момент 100% учредитель ООО «Пансионат «Дюны») продал принадлежащую ему долю некоему бизнесмену Сону, который объявил себя «добросовестным приобретателем» и заявил о своих правах на пансионат и его территорию.

По данным фактам ОВД «Южное Тушино» возбудило два уголовных дела по ст. 327 УК РФ (подделка документов), позднее их переквалифицировали на ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время расследования приостановлены в связи с «невозможностью установить лицо, подлежащие привлечению к уголовной ответственности».

Несмотря на уголовные дела, Сон продолжал утверждать, что он «добросовестный приобретатель», новый собственник пансионата, и даже пытался доказать данный факт в Арбитражном суде Санкт-Петербурга (с нарушением подсудности). Впрочем, эта попытка оказалась неуспешной. Несмотря на невозможность найти и привлечь к уголовной ответственности исполнителей и заказчиков преступления, в арбитражных судах настоящие собственники ООО «Пансионат «Дюны» смогли защитить свои права. Налоговая инспекция восстановила прежние записи в отношении законных учредителей и генеральных директоров указанных обществ в ЕГРЮЛ, а договор купли-продажи 100% доли ООО «Инвестиционная инициатива» был признан ничтожным Арбитражным судом Москвы, решение было оставлено в силе апелляционной и кассационной инстанциями.

«От греха подальше» собственники перевели доли в уставном капитале ООО «Пансионат «Дюны» из ООО «Инвестиционная инициатива» в ООО «Фарго» и ООО «Визави». Однако такой маневр не смутил рейдеров.

Видимо, рассчитывая на безнаказанность (с учетом «неуспеха» уголовного преследования злоумышленников в предыдущий раз), «неустановленные лица» предприняли новую попытку захвата пансионата посредством перерегистрации по подложным документам учредителей и генеральных директоров уже ООО «Фарго» и ООО «Визави». События происходят в конце 2008 года. Схема афера была прежней — налоговая инспекция № 46 вновь внесла изменения в ЕГРЮЛ на основании поддельных документов, а «новые» владельцы внесли «украденные» доли ООО «Пансионат «Дюны» в уставный капитал ООО «Кареалис», оценив их в 15 тысяч рублей.

По данному факту Главное следственное управление при ГУВД Москвы в июне 2009 года возбудило уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках данного расследования милиционеры смогли установить только рядовых исполнителей рейдерского захвата. Юрист одной из московских юридических компаний Юмаев по приговору Тушинского районного суда Москвы 23 ноября 2010 года был осужден на 5,5 лет лишения свободы, остальные участники преступления разыскиваются. «Заказчик» захвата пансионата вновь не был установлен.

Решениями арбитражных судов, вступившими в законную силу, в отношении законных собственников и учредителей ООО «Фарго» и ООО «Визави» записи в ЕГРЮЛ были восстановлены.

Однако и на этом точка в истории борьбы собственников пансионата с рейдерами поставлена не была.

В конце 2009 года бизнесмен Сон вновь возобновил попытки заполучить пансионат при помощи Арбитражного суда Санкт-Петербурга. Только теперь он поменял основание своих исков и представил в суд договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Инвестиционная инициатива», подписанный уже настоящей подписью генерального директора ООО «Гарантинвест».

Когда стали разбираться в происхождении указанного документа, а также в том, почему указанный документ не был представлен в арбитражные суды двумя годами ранее, выяснилось следующее.

Как сообщил в своем заявление в УВД подмосковного города Королев (имеется в распоряжении редакции) гендиректора ООО «Гарантинвест», 17 июня 2009 года в Подмосковье к нему на автомашине подъехали трое неизвестных, представились сотрудниками уголовного розыска, затолкали коммерсанта в автомобиль и вывезли в лес. Там злоумышленники избили бизнесмена, после чего потребовали подписать четыре чистых листа бумаги, датировав их декабрем 2006 года. В противном случае мужчине пообещали «прострелить ноги». После получения подписей неизвестные привязали предпринимателя к дереву и скрылись. Бизнесмен написал о случившемся заявление в УВД по городу Королев, однако лиц, совершивших преступление, пока установить не удалось.

Впечатанный в полученные таким образом чистые бланки договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Инвестиционная инициатива» был обжалован в Арбитражном суде Москвы. 15 сентября 2010 года. Решением арбитражного суда иск был удовлетворен, договор купли-продажи признан недействительным. Однако Сон обжаловал данное решение в апелляционную инстанцию. Рассмотрение жалобы назначено на 13 декабря 2010 года.

«В течение 2006–2010 годов произошла череда преступных событий с единственной целью – получить контроль над ООО «Пансионат «Дюны», — сообщил «Росбалту» адвокат собственников пансионата Владимир Жеребенков. — В настоящее время сложилось убеждение, что рейдеры, совершив уже несколько преступлений, не остановятся ни перед чем, в том числе могут попытаться использовать свой любимый прием – подкуп судей. Тем не менее, я рассчитываю на то, что законность все-таки восторжествует».

ИА Росбалт, "Долгая дорога к "Дюнам", 9 декабря 2010 год.