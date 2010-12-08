Марина Яблокова готова рассмотреть мировое соглашение с Филиппом Киркоровым

Режиссер церемонии "Золотой граммофон-2010" Марина Яблокова готова рассмотреть мировое соглашение с певцом Филиппом Киркоровым.

Сор слов адвоката Яблоковой Сергея Жорина, "мировое соглашение должно быть открытым и официальным". Адвокат уточнил, что Киркоров или его представители должны прислать им проект документа, а также разместить его в средствах массовой информации.

Ранее на сайте певца появилось сообщение, где Киркоров извиняется перед Яблоковой. Он написал: "Хочу извиниться перед Мариной Яблоковой лично, и публично. Я очень сожалею о случившемся".

"Аргументы.ру" сообщали, что режиссер церемонии "Золотой граммофон-2010" Марина Яблокова подала заявление на имя главы ГУВД Москвы Владимира Колокольцева с просьбой возбудить уголовное дело в отношении певца Филиппа Киркорова. Она обвиняет артиста в избиении и нанесении оскорблений.