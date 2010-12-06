Московская милиция опасается беспорядков с участием футбольных болельщиков «Спартака»

Минувшей ночью в столице был застрелен один из лидеров фанатской группировки.

Как стало известно, разгневанные фанаты обещают отомстить за своего товарища. Оперативники внимательно следят за сайтами фанатов и форумами, где уже появляются призывы к расправе над виновниками трагедии, передает агентство "Интерфакс".

"Аргументы.ру" сообщали, что оперативники по горячим следам задержали стрелявшего в Егора Свиридова, 26-летнего уроженца Дагестана Аслана Черкесова.

Еще один спартаковский болельщик госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением в живот.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.