Немецкая полиция в ходе обыска самолета компании "Аэрофлот" в берлинском аэропорту "Шёнефельд" и проведения дополнительного контроля пассажиров и багажа взрывных устройств не обнаружила.

"Аргументы.ру" сообщали, что из-за угрозы взрыва на борту самолета "Аэрофлота" были эвакуированы пассажиры рейса Берлин-Москва.

Ранее в берлинский аэропорт "Шенефельд" поступило сообщение о бомбе, якобы заложенной в самолете рейса 112 компании "Аэрофлот". Самолет был отогнан на дальнюю стоянку аэропорта для обыска, пассажиры эвакуированы, но аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

По данным "Интерфакс", на борту самолета находились 46 граждан Вьетнама, депортированных на родину. Предполагается, что угроза взрыва может быть связана с выдворением из ФРГ в Москву вьетнамцев.