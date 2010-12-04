На улице Дружбы на Воробьевых горах рядом с МГУ в пожаре погибли два человека. Пожар возник на западе Москвы днем 3 декабря на третьем этаже жилого дома.

"Огонь возник в квартире на третьем этаже и частично перекинулся на четвертый этаж. В настоящее время огонь потушен, общая площадь возгорания составила 45 кв метров. В ходе тушения огня из здания были спасены 20 человек, в том числе 5 детей. Два человека погибли, отравившись угарным газом", - сообщили в правоохранительных органах, передает ИТАР-ТАСС.