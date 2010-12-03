Главный Дед Мороз России пользуется социальными сетями и успехом

Главный Дед Мороз России, который прибыл в Санкт-Петербург из Великого Устюга, заявил, что пользуется социальными сетями и даже завел себе микроблог в Twitter, чтобы общаться со всей страной одновременно.

"А вы знаете, что у меня Twitter есть, а вы знаете, что я есть в социальной сети "ВКонтакте"?", - цитирует Деда Мороза РИА Новости.

При этом, Дед Мороз выразил обеспокоенность, что его юные россияне зачастую слишком много пользуются интернетом, а ведь во "всемирной паутине" можно обнаружить не только полезные и интересные материалы, но и много вещей, не предназначенных для детских глаз. "Интернет, о котором так много говорят, так много пишут..., не всегда безопасен", - считает Дед Мороз.

Стоит отметить, что 13 регионов России выразили поддержку именно Деду Морозу как лучшему варианту символа Олимпийских игр 2014 года.