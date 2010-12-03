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Евгений Чичваркин: ЧМ-2018 хочу смотреть из правительственной ложи

3 декабря 2010, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Чичваркин: ЧМ-2018 хочу смотреть из правительственной ложи

Экс-глава компании "Евросеть" Евгений Чичваркин заявил, что ЧМ-2018 хочет смотреть из правительственной ложи. При этом Чичваркин отметил, что его желание ничем не подкрепляется.

В интервью "Русской службе новостей" Чичваркин сказал: "Я чемпионат мира 2018 года хотел бы смотреть из правительственной ложи".

Предприниматель также объяснил, почему не стал бы спонсировать ЧМ-2018: "Там высокий процент личного бахвальства владельцев, а спонсорские пакеты перегреты по деньгам и не дают той отдачи, которую дает обычная реклама, потому что это личные костры амбиций владельцев бизнесов, чтобы их реклама была где-то. Оно за гранью понятия "бизнес", поэтому я никогда не участвовал ни в каких спонсорских пакетах".

Чичваркин также высказал мнение, что проведение ЧМ-2018 в России не окупится: "Оно будет в минус, как будет в минус и олимпиада. Но длительный эффект, который растянется на несколько лет, от того, что будет починено и построено, и от тех культурных связей, которые получит Россия, будет все равно положительный, сильно положительный".

В настоящее время Евгений Чичваркин живет в Лондоне. Генпрокуратура России добивается его экстрадиции из Великобритании.

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