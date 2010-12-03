Прокуроры проверят борьбу с преступностью во всех регионах России

Генпрокурор РФ Юрий Чайка поручил провести проверки соблюдения законности при учете и регистрации преступлений во всех регионах страны, при этом особое внимание уделять фактам сокрытия тяжких преступлений.

По словам официального представителя ведомства Марины Гридневой, такое поручение Чайка дал в связи с массовым убийством 12 человек в станице Кущевская на Кубани в начале ноября. В ходе расследования выяснилось, что банда действовала много лет, а милиция и местные власти бездействовали.

Гриднева пояснила РИА Новости: "Комиссия Генпрокуратуры РФ, работающая сейчас в Краснодарском крае, установила грубые нарушения закона в деятельности краевых правоохранительных органов. Установлено, что нарушения закона носят системный характер".

Чайка поручил прокурорам субъектов РФ, военным, транспортным и другим прокурорам проверить учет и регистрацию преступлений во всех регионах страны, обращая особое внимание на факты укрытия "сведений об умышленных убийствах, изнасилованиях, нанесения тяжких телесных повреждений и других тяжких преступлений, связанных с посягательством на здоровье, жизнь и неприкосновенность граждан".