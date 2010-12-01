В Москве пройдет прощание с Владимиром Маслаченко

Сегодня, 1 декабря, в Москве простятся с Владимиром Маслаченко. Гражданская панихида пройдет в телецентре "Останкино". Известного футбольного комментатора похоронят на Ваганьковском кладбище.

До последнего он работал на одном из спортивных каналов России.

"Аргументы.ру" сообщали, что 74-летний журналист, а в прошлом вратарь сборной СССР и московского "Спартака" Владимир Маслаченко скончался в воскресенье утром, 28 ноября.

Владимир Маслаченко - заслуженный мастер спорта по футболу, обладатель Кубка Европы, чемпион СССР. В 2000 году Маслаченко как телекоментатор стал лауреатом престижной телевизионной премии "ТЭФИ".