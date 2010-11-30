Председатель Совета Федерации, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что никто не отменял старую истину о том, что невозможно долго обманывать многих людей.

"Соинвесторов строительства жилья, или дольщиков, обманывали и обманывают долго и многие. Сначала недобросовестные застройщики, потом муниципальные и государственные власти, не жалевшие обещаний насчет решения проблемы. Сроки назывались самые разные. Многие из них давно прошли", напомнил глава "Справедливой России".

"Однако тысячи семей, вложивших средства в новые квартиры, по-прежнему остаются без жилья. По-прежнему это проблема не отдельных городов и регионов, это проблема общефедеральная. Да, острота ее несколько снизилась по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Да, многие путем огромных усилий добились восстановления своих прав. Но это слабое утешение для тех, кто продолжает обивать пороги строительных компаний и мэрий, региональных и федеральных органов власти.

Все это говорит о недостаточности уже принятых мер, в том числе мер законодательных. Сделано еще далеко не все, чтобы предотвратить саму возможность появления в массовом порядке новых недостроев. Проблему закрывать рано, - уверен спикер Совета Федерации.

Сергей Миронов подчеркнул, что "Справедливая Россия" с самого начала "была вместе с обманутыми дольщиками, содействовала их самоорганизации, инициировала законодательные меры, требовала конкретных действий от государственных и муниципальных органов власти. Наша позиция на этот счет неизменна. Вместе с дольщиками мы будем продолжать делать все, чтобы цепь обманов, наконец, прервалась".