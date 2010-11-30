В Санкт-Петербурге завершена навигация. Минувшей ночью по Неве к местам стоянки прошли последние суда: навигация-2010 в Петербурге закончена. Теперь пролеты мостов Петербурга поднимутся только весной.

Сейчас через реки и каналы города перекинуто около 600 переправ, из них - 12 разводных, способных пропускать крупнотоннажные суда.

Ожидается, что через несколько лет в Петербурге появится еще один разводной мост - Ново-Адмиралтейский, длиной 265 метров, который соединит Васильевский и Ново-Адмиралтейский острова.