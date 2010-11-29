В крупном ДТП на востоке Москвы пострадали пятеро

На шоссе Энтузиастов в московском районе Перово вечером 29 ноября столкнулись 6 легковых машин, в результате крупной аварии пострадали пять человек. Движение в сторону области по шоссе Энтузиастов блокировано полностью.

"Шесть легковых машин столкнулись вечером на пересечении шоссе Энтузиастов и улицы Плеханова при движении в сторону области. По предварительным данным, пострадали пять человек, которых сейчас осматривают врачи бригад скорой помощи", - рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

В настоящее время на месте ЧП работают инспекторы ДПС, которые устанавливают причины аварии и принимают меры для эвакуации разбитых машин.