Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования родным Беллы Ахмадулиной

Президент России Дмитрий Медведев выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким поэтессы Беллы Ахмадулиной в связи с ее кончиной, передает пресс-служба Кремля.

"Умерла Белла Ахмадулина. Невосполнимая утрата. Ее творчество - классика русской литературы. Скорбим", - написал Медведев в своем микроблоге в Twitter.

Белла Ахатовна Ахмадулина, советская и российская поэтесса, ушла из жизни 29 ноября 2010 года на 74-м году жизни в Переделкино.