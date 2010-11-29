Ушла из жизни Белла Ахмадуллина

Писатель Евгений Попов написал в ЖЖ о смерти российской поэтессы Беллы Ахмадуллиной: "Час назад умер великий русский поэт Белла Ахмадуллина. Вечная память!Других слов пока нет".

Белла Ахатовна Ахмадулина советская и российская поэтесса, писательница, переводчица, одна из крупнейших русских лирических поэтесс второй половины XX века. Член Союза российских писателей, исполкома Русского ПЕН-центра, Общества друзей Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Почётный член Американской академии искусств и литературы, ушла из жизни 29 ноября 2010 года