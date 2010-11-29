//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Ушла из жизни Белла Ахмадуллина

29 ноября 2010, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]

Ушла из жизни Белла Ахмадуллина

Писатель Евгений Попов написал в ЖЖ о смерти российской поэтессы Беллы Ахмадуллиной: "Час назад умер великий русский поэт Белла Ахмадуллина. Вечная память!Других слов пока нет".

Белла Ахатовна Ахмадулина советская и российская поэтесса, писательница, переводчица, одна из крупнейших русских лирических поэтесс второй половины XX века. Член Союза российских писателей, исполкома Русского ПЕН-центра, Общества друзей Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Почётный член Американской академии искусств и литературы, ушла из жизни 29 ноября 2010 года

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ТА

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская расстроена из-за того, что Джигарханян "пропал из поля ее зрения"

Цымбалюк-Романовская расстроена из-за того, что Джигарханян "пропал из поля ее зрения"

Экс-супруга знаменитого актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что ищет встречи с бывшим возлюбленным. Женщина категорически отрицает, что "обобрала артистка до нитки".

//В мире

Посол: Россия намерена работать с Британией на прагматичной основе

Посол: Россия намерена работать с Британией на прагматичной основе

Посол Российской Федерации в Лондоне Александр Яковенко днем в понедельник, 12 августа, сделал важное заявление. По его словам, Москва намерена продолжать работать с Лондоном на прагматичной основе.

//В мире

Петра Порошенко после допроса забросали яйцами

Петра Порошенко после допроса забросали яйцами

Бывшего президента Украины Петра Порошенко в понедельник, 12 августа, забросали яйцами после его допроса в Государственном бюро расследований по делу о вероятном уклонении от уплаты налогов.

//Общество

Гидрологи: ожидается повышение уровня воды на реках Приморья

Гидрологи: ожидается повышение уровня воды на реках Приморья

Гидрологи в понедельник, 12 августа, заявили, что на реках Приморского края в ближайшее время ожидается повышение уровня воды. Это может произойти из-за ливней, которые идут в Приморье с середины июля.

//В мире

СМИ: Россия стала наиболее упоминаемой страной в Twitter Трампа

СМИ: Россия стала наиболее упоминаемой страной в Twitter Трампа

Утром во вторник, 13 августа, стало известно, что Россия стала наиболее упоминаемой страной на страничке президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в популярной соцсети Twitter.

//Новости СМИ2

//В мире

У Белоруссии осложнились отношения с Китаем

У Белоруссии осложнились отношения с Китаем

На днях Белоруссия расторгла контракт с китайской компанией, которая строила завод белёной целлюлозы в Светлогорске. Китайцев подозревают в умышленном причинении вреда производству. На фоне этого в Минске заговорили о негативных последствиях в общем при сотрудничестве с Китаем.

//Общество

Мошенники получают доступ к личной информации, представившись сотрудниками банка

Мошенники получают доступ к личной информации, представившись сотрудниками банка

В СМИ рассказали о новой хитрости мошенников, которые представляются сотрудниками банковских организаций, чтобы затем похитить деньги с банковского счета клиента.

//Шоу-бизнес

СМИ: бывший солист "Отпетых мошенников" задолжал 280 тысяч рублей алиментов

СМИ: бывший солист "Отпетых мошенников" задолжал 280 тысяч рублей алиментов

В СМИ на днях появилась информация о том, что бывший участник популярной музыкальной группы "Отпетые мошенники" Игорь Богомазов задолжал экс-супруге Юлии 280 тысяч рублей в качестве алиментов.

//Общество

Ученые назвали "побочные действия" сайтов знакомств

Ученые назвали "побочные действия" сайтов знакомств

Учёные рассказали, что сайты знакомств таят в себе большую опасность для психики, чем можно было предположить. Специалисты из Америки и Южной Кореи отметили, что долгое пребывание на сайтах знакомств может вызвать зависимость и не только.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Непознанное

Выложены прогнозы астрологов о кризисе на Украине и прекращении войны в Донбассе в 2020-м

Выложены прогнозы астрологов о кризисе на Украине и прекращении войны в Донбассе в 2020-м

Российские астрологи сделали прогнозы о том, какие события будут происходить на Украине в следующем году. Об этом рассказывается в материале, опубликованном некоторое время назад в интернете.

//Шоу-бизнес

Диджей Катя Гусева рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым

Диджей Катя Гусева рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым

В прошлом году многие обратили внимание, что диджей Катя Гусева сопровождала короля российской поп-сцены практически на всех мероприятиях. Девушка объяснила, почему теперь почти не появляется в компании Киркорова.

//В мире

На Шри-Ланке спасли двух россиян, тонувших во время купания

На Шри-Ланке спасли двух россиян, тонувших во время купания

Спасатели военно-морских сил Шри-Ланки спасли двух граждан России, которые были унесены течением во время купания в океане и начали тонуть. Эту информацию предоставили сотрудники ВМС республики.

//Происшествия

Двухлетний ребенок утонул в искусственном пруду на даче в Подмосковье

Двухлетний ребенок утонул в искусственном пруду на даче в Подмосковье

Двухлетний мальчик трагически погиб в Талдомском районе Московской области. Согласно последней информации осведомленных источников, страшное происшествие случилось в минувший понедельник, 12 августа.

//Происшествия

В квартире на западе Москвы найдены мертвыми две пенсионерки

В квартире на западе Москвы найдены мертвыми две пенсионерки

В квартире одного из домов на западе Москвы были найдены мертвыми две пенсионерки. Согласно последней информации осведомленных источников, страшная находка была сделана в понедельник, 12 августа.

//Здоровье

Доктор Мясников перечислил пять самых полезных для здоровья человека каш

Доктор Мясников перечислил пять самых полезных для здоровья человека каш

Названы самые полезные для здоровья человека каши. Соответствующую информацию озвучил российский врач и телевизионный ведущий Александр Мясников, говорится в материале, опубликованном в сети.

//Происшествия

Появились новости о состоянии девочки, платье которой подожгла подруга

Появились новости о состоянии девочки, платье которой подожгла подруга

Медики рассказали о состоянии девочки, платье которой подожгла зажигалкой девятилетняя подруга. Информацию предоставил заведующий ожоговым отделением городской больницы №1 Новокузнецка Алексей Тузовский.

//Политика

Сенатор прокомментировал реакцию Америки на визит Путина в Крым

Сенатор прокомментировал реакцию Америки на визит Путина в Крым

Сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков ответил на реакцию посольства США на Украине, последовавшую после визита президента России Владимира Путина в Севастополь.

//В мире

В ЛНР озвучили подробности провалившейся вылазки украинских снайперов в Донбассе

В ЛНР озвучили подробности провалившейся вылазки украинских снайперов в Донбассе

Стали известны детали провалившейся вылазки снайперов украинской Нацгвардии в зоне конфликта в Донбассе. По данному вопросу высказался Иван Филипоненко, спикер Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

//В мире

Операция по очистке кварталов у Нотр-Дама от загрязнения свинцом началась в Париже

Операция по очистке кварталов у Нотр-Дама от загрязнения свинцом началась в Париже

Утром во вторник, 13 августа, префектура Парижа начала вторую масштабную операцию по очистке от загрязнения свинцом кварталов, которые прилегают к частично сгоревшему собору Парижской Богоматери.

//В мире

В Турции при загадочных обстоятельствах погиб российский гражданин

В Турции при загадочных обстоятельствах погиб российский гражданин

6 августа 2019 года российские родственники загадочно умершего в Турции москвича Олега Летуновского получили результаты экспертизы, в которых исключается насильственная смерть. Турецкие органы отказываются возбуждать уголовное дело.

//Происшествия

Альпинист из России сорвался с большой высоты при восхождении на Эльбрус

Альпинист из России сорвался с большой высоты при восхождении на Эльбрус

Утром во вторник стало известно, что российский альпинист сорвался во время восхождения на Эльбрус. Согласно последним данным, поисково-спасательный отряд незамедлительно отправился на помощь человеку.

//В мире

Раскрыт возможный план ВСУ по развязыванию активных боевых действий в Донбассе

Раскрыт возможный план ВСУ по развязыванию активных боевых действий в Донбассе

В ДНР раскрыли возможный план Украины по развязыванию активных боевых действий на территории Донбасса. По данному вопросу высказался Даниил Безсонов, спикер Народной милиции самопровозглашенной республики.

//В мире

В Индии школьный автобус с детьми упал в реку, 49 пострадавших

В Индии школьный автобус с детьми упал в реку, 49 пострадавших

В округе Палгхар в западном индийском штате Махараштра школьный автобус, в салоне которого находились дети, упал в реку. Согласно последней информации, в результате случившегося есть пострадавшие.

//Происшествия

Медведь убил грибника под Хабаровском

Медведь убил грибника под Хабаровском

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края медведь убил грибника. Соответствующую информацию утром во вторник, 13 августа, предоставили журналистам сотрудники регионального управления МВД.

//Общество

В РПЦ высказались о грубом крещении младенца в Гатчине

В РПЦ высказались о грубом крещении младенца в Гатчине

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высказался об инциденте с грубым крещением ребенка в Мариенбургской церкви в Гатчине.

//В мире

Пушков: США пытаются обеспечить себе алиби после выхода из ДРСМД

Пушков: США пытаются обеспечить себе алиби после выхода из ДРСМД

Российский сенатор Алексей Пушков в минувший понедельник обвинил руководство США в лицемерии из-за попыток привлечь Китай к переговорам по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности.

//Общество

Эксперт рекомендует не подкармливать голубей в Москве

Эксперт рекомендует не подкармливать голубей в Москве

Специалист "Мосприроды" Николай Кудрявцев заявил, что голубей в Москве лучше не подкармливать. По словам эксперта, птицы из-за этого сильно плодятся, а затем пачкают памятники и архитектурные строения.

//Новости партнеров

//В мире

Трамп заявил, что США сделали вывод после взрыва в Архангельской области

Трамп заявил, что США сделали вывод после взрыва в Архангельской области

Американский лидер Дональд Трамп накануне заявил, что власти США сделали свои выводы после взрыва, который произошел в Архангельской области. В результате случившегося погибли пять человек.

//Здоровье

Ученые считают, что человечеству грозит новая эпидемия

Ученые считают, что человечеству грозит новая эпидемия

Ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что уже в ближайшее время человечество может столкнуться с новой эпидемией. Речь идет о распространении тяжелого инфекционного заболевания.

//Происшествия

В Анапе дебошир разбил девушке лоб винтовкой

В Анапе дебошир разбил девушке лоб винтовкой

В Анапе нетрезвый мужчина избил работницу тира винтовкой. Сообщается, что он пришел в заведение вместе с несколькими друзьями, также находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

//В мире

В посольстве США на Украине оценили визит Путина в Крым

В посольстве США на Украине оценили визит Путина в Крым

В посольстве Соединённых Штатов на Украине заявили, что поддерживают позицию Киева касательно поездки президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым.

//Политика

В Крыму надеются на переговоры Москвы с Киевом о подаче воды из Днепра

В Крыму надеются на переговоры Москвы с Киевом о подаче воды из Днепра

В Крыму заявили, что собираются обратиться к руководству страны с просьбой начать переговоры с властями Украины о возможности подачи воды из реки Днепр на территорию полуострова.

//Здоровье

Врачи рассказали, в каком возрасте лучше рожать

Врачи рассказали, в каком возрасте лучше рожать

По информации Росстата, в России женщины чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет, второго - в 30, а уже третьего - в 31.

//Новости СМИ2

//Образование

Выпускники колледжей и техникумов смогут не сдавать ЕГЭ

Выпускники колледжей и техникумов смогут не сдавать ЕГЭ

В российском Министерстве просвещения решили отказаться от ЕГЭ для выпускников техникумов и колледжей, поскольку сочли такой экзамен нецелесообразным, рассказала глава ведомства Ольга Васильева.

//В мире

Младшего сына королевы Великобритании обвинили в изнасилованиях?

Младшего сына королевы Великобритании обвинили в изнасилованиях?

Две девушки обвинили младшего сына Елизаветы II принца Эндрю в том, что он позволял себе развязные действия в отношении них. В Букингемском дворце пока никак не прокомментировали подобные заявления.

//Общество

"Миссис Россия — 2019" отказалась участвовать в мировом конкурсе

"Миссис Россия — 2019" отказалась участвовать в мировом конкурсе

Победительница конкурса «Мисс Россия - 2019» Екатерина Нишанова заявила, что не станет представлять страну на конкурсе «Мисс Земной шар». Вместо неё туда отправится обладательница титула «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко.

//В мире

Репутация Меган Маркл оказалась под угрозой из-за действий мошенников

Репутация Меган Маркл оказалась под угрозой из-за действий мошенников

Репутация герцогини Сассекской Меган Маркл оказалась под угрозой из-за рекламы таблеток для похудения. Неизвестная компания сделала Меган Маркл лицом своей продукции, даже не поинтересовавшись мнением герцогини по поводу этого.

//Общество

В июле россияне стали тратить на 1,1% больше

В июле россияне стали тратить на 1,1% больше

В Федеральной налоговой службе России (ФНС) "Аргументам недели" сообщили, что в июле каждый россиянин в среднем за один поход в магазин потратил 424,54 руб. Это на 4,46 руб., или на 1,1% больше, чем в июне. Это подтверждают данные онлайн-касс магазинов.

//Здоровье

Когда стресс может быть полезен?

Когда стресс может быть полезен?

Американские исследователи рассказали, что, вопреки распространенному мнению, стрессы могут быть полезными для людей. По мнению специалистов, тревога стимулирует людей к действиям.

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

Чем Александра Серова обидели на «Пусть говорят»?

Чем Александра Серова обидели на «Пусть говорят»?

Российский певец Александр Серов заявил о своём намерении в судебном порядке взыскать с «Первого канала» и шоу «Пусть говорят» один миллион рублей. С начала этого года на телепередаче было три выпуска о жизни музыканта.

//Политика

В Мосгордуме объяснили, почему нельзя изменить дату выборов

В Мосгордуме объяснили, почему нельзя изменить дату выборов

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал, что перенести дату предстоящих выборов в парламент столицы нельзя, поскольку день голосования установлен федеральным законодательством.

//Общество

Омбудсмен решила не вмешиваться в ситуацию с крещением в Ленинградской области

Омбудсмен решила не вмешиваться в ситуацию с крещением в Ленинградской области

В ленинградской области детский омбудсмен Тамара Литвинова заявила, что не станет вмешиваться в ситуацию с обрядом крещения, после которого мать годовалого ребёнка обвинила священника в грубом обращении с младенцем.

//Общество

Почему в Подмосковье появляются сотни заброшенных коттеджных поселков?

Почему в Подмосковье появляются сотни заброшенных коттеджных поселков?

Стоит немного углубиться в Подмосковье, как сразу же повышается вероятность набрести на заброшенный коттеджный посёлок, которых в Московской области около восьми сотен. Что не так с элитным жильём и почему готовые дома остаются без хозяев?

//В мире

Мужчина и ребенок исчезли в Швейцарии во время наводнения

Мужчина и ребенок исчезли в Швейцарии во время наводнения

Мужчина и шестилетняя девочка пропали без вести на западе Швейцарии из-за паводка. Наводнения в кантоне Вале были вызваны обрушившимся на регион в воскресенье вечером сильнейшим штормом.

//В мире

Источник в ДНР озвучил причину невозможности воссоединения Донбасса с Украиной

Источник в ДНР озвучил причину невозможности воссоединения Донбасса с Украиной

Возвращение Донецка и Луганска в состав украинского государства невозможно. Об этом в разговоре с представителями российских СМИ заявил источник в политических кругах самопровозглашенной ДНР.

//В мире

Порошенко пригрозил проверкой себя на детекторе лжи в прямом эфире

Порошенко пригрозил проверкой себя на детекторе лжи в прямом эфире

Экс-президент Украины заявил о готовности к детектору лжи в эфире телеканала «Прямой». Это стало ответом на предложение следователя пройти такую же проверку в рамках следственных действий в здании Государственного бюро расследований. Об этом сообщают украинские масс-медиа.

//Происшествия

В Вологодской области сгорел дом вместе с жильцами, но никто не заметил

В Вологодской области сгорел дом вместе с жильцами, но никто не заметил

В Усть-Кубинском районе Вологодской области сгорел единственный жилой дом в заброшенной деревне. более суток никто не знал о гибели шестерых человек, находящихся в доме.

//Здоровье

Четыре возможных предвестника сахарного диабета озвучили медики

Четыре возможных предвестника сахарного диабета озвучили медики

Специалисты в сфере медицины перечислили вероятные предвестники сахарного диабета. Этому вопросу посвящен материал, опубликованный некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//В мире

Лукашенко объявил мобилизацию... на картошку

Лукашенко объявил мобилизацию... на картошку

Президент Белоруссии отреагировал на доклад главы белорусского Минсельхоза Анатолия Хотько. Тот пожаловался на сложные погодные условия и проволочки с уборкой урожая. Батька Лукашенко тут же дал поручение «мобилизовать все силы». Об этом сообщила пресс-служба главы Белоруссии.

//ВПК

Шойгу на Урале показали боевых роботов на базе танков Т-72

Шойгу на Урале показали боевых роботов на базе танков Т-72

Министр обороны прибыл в Центральный военный округ для проверки оборонного госзаказа. Оборонщики показали Сергею Шойгу новые разработки тяжелого класса.

//Армия

В США назвали 5 самых опасных самолетов русских

В США назвали 5 самых опасных самолетов русских

Журнал The National Interest опубликовал список самых мощных самолетов России. Читателей это привело в восхищение.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Чубайс нанёс очередной ущерб российскому народу
2

В Хабаровском крае рыба и красная икра поражены ртутью
3

«Не дай-то бог, если начнутся проблемы у бойцов и их семей!»
4

Раскрыты пророчества Ванги о недуге Трампа и падении метеорита в России в 2019-м
5

В Подмосковье дворник задолжала почти 2 млрд рублей

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры