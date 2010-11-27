Онищенко: В большинстве регионов сезонная вакцинация завершена
27 ноября 2010, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]
Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что в большинстве регионов сезонная вакцинация завершена.
Этой осенью в основном за счёт средств федерального бюджета прививки сделали более 30 миллионов человек - это рекордное количество прививок от гриппа для России за весь период применения вакцины.
Геннадий Онищенко отметил низкие темпы иммунизации в Московской, Ленинградской, Псковской областях, в Красноярском крае и Ненецком автономном округе.