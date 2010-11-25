Мосгорсуд объяснил свой отказ признать выборы в Мосгордуму недействительными

Мосгорсуд объяснил, почему отказался признать выборы в Мосгордуму недействительными. "Справедливая Россия", оспаривавшая результаты голосования, должна представить "количественные характеристики степени влияния нарушений на результаты выборов".

Простого перечисления нарушений, по мнению суда, недостаточно, пишет газета "Ведомости". "Эсеры" представили суду ряд свидетельств подкупа избирателей. Кроме того, они указывали на то, что во время выборов мэр Москвы Юрий Лужков пользовался служебным положением для обеспечения результата "Единой России". По мнению "Справедливой России", из-за решения Лужкова не уходить в отпуск "единоросы" получили преимущество в доступе к СМИ. Суд отказался признать это нарушением, поскольку счел, что мэр представлял только исполнительные органы власти.

"Аргументы.ру" сообщали, что в своем иске партия "Справедливая Россия" требует отменить результаты выборов в Мосгордуму пятого созыва. Напомним, по итогам выборов в Мосгордуму 32 из 35 мест заняли представители партии "Единая Россия", оставшиеся три - представители КПРФ.