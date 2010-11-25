Губернатор Владимирской области Николай Виноградов назвал "пиаром перед выборами" жалобы населения на криминальное засилье в Гусе-Хрустальном.

"Приближаются очередные выборы... Создается какой-то информационный повод, может быть, скандального свойства, и кто-то через этот информационный повод заявляет о себе. А для чего это делается? Предположение я высказал", - цитирует "Газета.Ru" Николая Виноградова.

"Аргументы.ру" сообщили, что группа предпринимателей, политиков и общественников написала письмо главе правительства, в котором пожаловались на засилье криминала в Гусь-Хрустальном. При этом, в письме к Владимиру Путину изложено более тридцати фактов нерасследованных преступлений в отношении местных коммерсантов.

Сам Николай Виноградов считает, что ситуация в Гусь-Хрустально имеет позитивную а не негативную динамику, и заявляет, что с начала года преступность снизилась более чем на 16%.

В настоящее время временно отстранены от своих должностей глава местного УВД Николай Гарькин и его заместитель, начальник криминальной милиции Александр Насыбуллин. Решение направить комплексную проверку в Гусь-Хрустальный было принято на оперативном совещании в УВД Владимирской области, в ходе которого рассматривались итоги работы территориальных органов милиции.