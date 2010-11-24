В Киргизии 17 участников межэтнических столкновений получили пожизненные сроки

Джалалабадский суд в Киргизии приговорил к пожизненному заключению 17 человек, принимавших участие в массовых беспорядках и межэтнических столкновений в южных городах Ош и Джалалабад в июне этого года.

17 подсудимых были признаны виновными в убийстве 16 человек. По официальным данным, в результате столкновений погибли свыше 300 человек, по неофициальным - около 2 тысяч человек.

"Аргументы.ру" сообщали, что в Бишкеке рассматривается дело о массовом расстреле демонстрантов на центральной площади столицы в апреле. Обвинения предъявлены Курбанбеку Бакиеву и 27 бывшим высокопоставленным чиновникам.

Напомним, 6-7 апреля 2010 года в Киргизии произошли массовые выступления против Курбанбека Бакиева, сопровождавшиеся столкновениями с правоохранительными органами, в результате которых по официальным данным погибли более 80 человек, около 500 человек получили ранения.

Курбанбек Бакиев лишился поста президента Киргизии и покинул страну.



