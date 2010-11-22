"Единоросс" Яровая: Вдовиченков пострадал от таланта

Депутат Госдумы от "Единой России" Ирина Яровая 22 ноября выразила мнение, что хорошие актёры способствуют популяризации преступников и негодяев, а актер Вдовиченков пострадал от своего таланта.

"Они должны наказываться по законы и порицаться в обществе, а не прославляться и популяризироваться", - цитирует "Русская Служба Новостей" Яровую.

По словам депутата, талантливая игра Владимира Вдовиченкова в фильме "Бригада" и "Бумер" способствовала росту хамства, насилия и нетерпимости у тех, кто посмотрел этот фильм.

"Аргументы.ру" сообщали, что в результате перестрелки в центре столицы звезда фильмов "Бумер" и "Тарас Бульба" 39-летний Владимир Вдовиченков получил три огнестрельных ранения. У дома №2 по улице Композиторов в результате возникшей ссоры водитель автомобиля "Нисссан Икстрейл" несколько раз выстрелил в своего оппонента - водителя "Ауди Q5".

Позднее сын руководителя администрации Одинцовского района Подмосковья 21-летний Глеб Кодратюк, обстрелявший во время дорожного конфликта актера Владимира Вдовиченкова, подал заявление в прокуратуру Москвы.