23 ноября подведут итоги московского конкурса «За качество жизни инвалидов»

23 ноября 2010 г. с 12.00-16.30 в Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил (Олимпийский проспект, д. 7, корпус 2, ст. м. «Достоевская») состоится подведение итогов московского конкурса «За качество жизни инвалидов»

Конкурс проводится по четырем номинациям: профессиональное мастерство; активная общественная жизнь и гражданское мужество; спортивные успехи и здоровый образ жизни; высокий творческий потенциал и достижения в области культуры.

Данный Конкурс включен в программу мероприятий на 2010 год по социальной интеграции инвалидов с ограничениями жизнедеятельности, проживающих в городе Москве.

Вместе с инвалидами будут награждены кураторы конкурсантов - социальные работники и отмечен вклад лучшего административного округа г. Москвы, в поддержку достижений инвалидов, с вручением переходящего кубка.

Цель Конкурса – создание в Москве постоянно действующего механизма по поддержке инвалидов, имеющих достижения в различных сферах жизни.

Запланированы следующие мероприятия:

12:00-16:30 - выставка достижений инвалидов на коллективных стендах Управлений социальной защиты населения административных округов г. Москвы;

14:00-16:30 - торжественная часть мероприятия с вручением дипломов, медалей, призов и подарков лауреатам Конкурса и концертной программой.

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