Глава СК РФ встретился с жителями станицы Кущёвская (ВИДЕО)

Исполняющий обязанности главы Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил на встрече с местными жителями, что у следствия уже есть "неопровержимые доказательства участия задержанных (в убийстве)".

Бастрыкин подчеркнул, что следователи намерены подготовить и представить суду все доказательства вины организаторов и членов группировки, действовавшей в Кущёвской. При этом будут детально изучаться материалы по всем фактам, в том числе и по делу о массовом убийстве, совершённом в начале ноября.

Напомним, по делу об убийстве 12 человек уже арестованы шестеро. Это предполагаемый организатор преступной группы Сергей Цапок, активный участник банды - районный депутат Сергей Цеповяз, братья - Александр и Евгений Гуровы, а так же несовершеннолетние Вячеслав Скачедуб и Игорь Майданюк.

"Аргументы.ру" сообщали, что Сергей Цапок попал в больницу СИЗО города Ессентуки с нервным срывом. Оперативники предполагают, что на самочувствии Цапка могло отразиться задержание двоих членов его банды, которые были особенно близки к нему: накануне в ростовском аэропорту были задержаны 31-летний Андрей Быков по кличке Бык и 24-летний Сергей Карпенко по кличке Рис младший. Предположительно, эти двое могут знать о преступлении и деятельности банды больше остальных задержанных.