В Москве стартовала новогодняя компания

Сегодня, 20 ноября, дан официальный старт новогодней кампании 2011 года в Москве. Магазины начали широкую продажу новогодней продукции, открылись ёлочные базары, украшают улицы столицы.

У крупных торговых комплексов и станций метро в Москве уже начали устанавливать искусственные новогодние ели.

С 1 декабря 2010 года будет объявлен городской смотр-конкурс "На лучшее декоративно-художественное и световое оформление витрин объектов потребительского рынка и услуг к Новому 2011 году и Рождеству Христову", итоги которого будут подведены до 31 января 2011 года.