В Москве стартовала новогодняя компания
20 ноября 2010, 14:33 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Сегодня, 20 ноября, дан официальный старт новогодней кампании 2011 года в Москве. Магазины начали широкую продажу новогодней продукции, открылись ёлочные базары, украшают улицы столицы.
У крупных торговых комплексов и станций метро в Москве уже начали устанавливать искусственные новогодние ели.
С 1 декабря 2010 года будет объявлен городской смотр-конкурс "На лучшее декоративно-художественное и световое оформление витрин объектов потребительского рынка и услуг к Новому 2011 году и Рождеству Христову", итоги которого будут подведены до 31 января 2011 года.