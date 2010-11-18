Олег Кашин связал нападение с освещением им конфликта Химкинского леса

Журналист "Коммерсанта" Олег Кашин в своих первых показаниях следователям предположил, что покушение на убийство связано с конфликтом вокруг Химкинского леса. Кашин досконально описал одного из отморозков, ударившего его в челюсть.

"Журналист предположил, что на него напали из-за освещения конфликта вокруг прокладки трассы через Химкинский лес" - сегодня газета "Известия".

Аргументы.ру сообщали, что накануне избитого журналиста перевели из реанимации в травматологическое отделение, где он дал первые показания. Следователи допрашивали Олега Кашина полтора часа. Следственный комитет сообщил, что следователи анализируют информацию, полученную от Олега Кашина в ходе первого допроса, проведенного в больнице.

Состояние Кашина остается стабильным, к нему пускают посетителей, сообщили в 36-й горбольнице. Избитый журналист находится в обычной палате и его можно навестить в соответствии с режимом больницы.

Олег Кашин был жестоко избит двумя неизвестными в ночь на 6 ноября 2010 года около своего дома на Пятницкой улице в центре Москвы. С тяжелыми травмами он был госпитализирован. Журналист перенес несколько операций. В среду, 17 ноября, его впервые допросили следователи.