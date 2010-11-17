Иркутская область поменяет часовой пояс

Законодательное собрание Иркутской области поддержало предложение губернатора Дмитрия Мезенцева о сокращении разницы во времени с Москвой до четырех часов, вместо пяти.

Полномочный представитель губернатора области в Законодательном Собрании Виктор Игнатенко сообщил, что совместное обращение депутатов и правительства региона по данному вопросу будет направлено в правительство РФ, передает "Интерфакс".

"Аргументы.ру" сообщали, что Магаданская область тоже станет ближе к Москве на целый час. Теперь разница во времени составит всего семь часов, такой закон единогласно приняли в местной Думе.