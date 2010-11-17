Мэр Москвы: ЛЭП нужно убрать под землю

На совещании по развитию энергетики московского региона мэр Москвы Сергей Собянин распорядился убрать ЛЭП под землю, а на месте линий электропередачи, по мнению мэра, можно построить автодороги.

По словам Собянина, размеры коридоров ЛЭП практически идеальны для прокладки трасс и коммуникаций к ним, передает "Русская Служба Новостей".

Мэр Москвы поручил столичным чиновникам разработать конкретный план работы по решению этого вопроса. Напомним, что подобную инициативу власти города высказывали ещё три года назад. Но дальше идеи дело не пошло.