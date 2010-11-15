Общество не поддержало предложение о переносе памятника Петру
15 ноября 2010, 14:14 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Первый заместитель мэра в столичном правительстве Владимир Ресин заявил, что общество не поддержало предложение о переносе памятника Петру, больше всего голосов за то, чтобы не тратить бюджетные деньги.
В интервью телеканалу "Россия 24" чиновник рассказал, что в обществе было обсуждение, но больше всего голосов за то, чтобы не тратить бюджетные деньги, раз уж монумент установлен, при этом Ресин признал, что есть и другие мнения по этому поводу.
Сам Владимир Ресин считает Зураба Церетели "крупным художником", заявив: "Те работы, которые он сделал, пользуются популярностью и не подлежат никаким разговорам".