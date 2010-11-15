Первый заместитель мэра в столичном правительстве Владимир Ресин заявил, что общество не поддержало предложение о переносе памятника Петру, больше всего голосов за то, чтобы не тратить бюджетные деньги.



В интервью телеканалу "Россия 24" чиновник рассказал, что в обществе было обсуждение, но больше всего голосов за то, чтобы не тратить бюджетные деньги, раз уж монумент установлен, при этом Ресин признал, что есть и другие мнения по этому поводу.

Сам Владимир Ресин считает Зураба Церетели "крупным художником", заявив: "Те работы, которые он сделал, пользуются популярностью и не подлежат никаким разговорам".