Глава московской подземки Дмитрий Гаев заявил, что две станции московского метро - "Парк культуры - кольцевая" и "Бабушкинская" - закроются на реконструкцию в начале 2011 года.

"Сейчас закончили "Октябрьскую - кольцевую", но впереди другие станции кольца. В начале следующего года аналогичные работы будут проведены на "Парке культуры", - цитирует РИА Новости Дмитрия Гаева. Глава столичного метрополитена добавил, что в это же время на реконструкцию будет закрыта станция "Бабушкинская".

"На "Парке культуры" предстоит заменить два эскалатора, привести в порядок внешний вид станции", - уточнил Гаев.

Он также отметил, что 10 декабря откроется переход между Замоскворецкой и Кольцевой линиями на станции "Белорусская".