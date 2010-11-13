В Москве на Тишинке несколько троллейбусов застряли в пробке

В Москве на Тишинской площади семь троллейбусов застряли в пробке. Они стоят друг за другом из-за того, что проезжая часть дороги перегорожена припаркованными автомобилями. Водитель первого троллейбуса рассказал, что его машина пробке уже около получаса, передает Интрефакс. Предположительно, владельцы автомобилей ушли в расположенный в торговый комплекс.

Аргументы.ру сообщали, что власти Москвы предлагают убрать троллейбусы, которые мешают движению автомобилей, из центра города. Соответствующий пункт внесен в план по решению проблем московского транспортного узла.

Эксперт движения "Архнадзор" Юрий Егоров считает, что помехой движению транспорта, в том числе и троллейбуса, является огромное число машин в центре города, их беспорядочная парковка. То есть троллейбус не является помехой, а, наоборот, машины создают препятствия для его нормальной работы. В то же время троллейбус, как вид общественного транспорта, имеет провозную способность, в разы превосходящую аналогичный показатель личного автомобиля. При этом на одного перевозимого троллейбусом пассажира требуется гораздо меньшая дорожная площадь, чем при перевозке такого же количества людей личными автомобилями. Решить проблему пробок можно только с помощью общественного транспорта, поэтому его ликвидация недопустима. Кроме того, использование экологически чистого электротранспорта, каким является троллейбус, позволит снизить выбросы выхлопных газов в атмосферу и в конечном счёте улучшит экологическую ситуацию в центре города.