В 11:00 мск 15 ноября после реконструкции вновь открывается для пассажиров вестибюль станции "Октябрьская" Кольцевой линии Московского метрополитена.

Напомним, вестибюль станции "Октябрьская" Кольцевой линии был временно закрыт для входа и выхода пассажиров со 2 января 2010 года в связи с реконструкцией. С 1 февраля 2010 г. переход между двумя станциями стал работать в оба направления, за исключением утренних часов-пик - с 08:00 до 09:15.