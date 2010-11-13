Собянин: Для РПЦ будем делать все, что от нас зависит

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом заявил, что власти Москвы будут делать все для того, чтобы помогать Русской православной церкви.

"Будем делать все, что от нас зависит, чтобы храмы процветали, возрождались и строились новые, чтобы наши граждане имели возможность быть в таких храмах, которые отвечают их представлениям о Церкви", - сказал Сергей Собянин на встрече с патриархом Кириллом 12 ноября в патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве.

По словам столичного градоначальника, "подписание соглашений, выделение земельных участков, реконструкция храмов - все это будет по-прежнему делаться", передает "Интерфакс".