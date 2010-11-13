В ЯНАО бизнесмена оштрафовали за невыплату зарплаты

В Ямало-Ненецком автономном округе был оштрафован на 30 тысяч рублей генерального директора ООО «Домовой» Павел Федосенко за невыплату заработной платы своим работникам в январе-мае этого года.

«Установлено, что Федосенко с целью поддержания имиджа успешного руководителя и деловой репутации общества, а также с целью недопущения ликвидации предприятия и освобождения его от должности гендиректора, в период с 1 января по 31 мая 2010 года не выплачивал в полном объеме работникам зарплату», - говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

Как стало известно, общая задолженность по заработной плате перед 19 работниками предприятия составила 1,7 миллиона рублей.