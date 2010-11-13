Создаваемый в Приамурье космодром «Восточный» сможет после 2020 года обслуживать 45% запусков российских ракетоносителей. На территории космодрома предстоит построить более 1,5 тысяч различных объектов.

По данным Роскосмоса, на космодроме построят два стартовых комплекса, комплекс для подготовки космонавтов и проведения медицинского обследования, водородный и кислородный заводы. Будут проложены 150 километров железнодорожных путей и столько же - грунтовых дорог. На ближайшие три года на создание обеспечивающей инфраструктуры - города, дороги, ЛЭП и других объектов - будет выделено 24,7 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

Первый запуск с космодрома «Восточный» предполагается осуществить в 2015 году. Запуск пилотируемого корабля должен состояться в 2018 году.