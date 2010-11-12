В Индии задержан российский дезертир

В Индии сотрудниками Интерпола задержан российский дезертир из Свердловской области, самовольно покинувший свою часть в Душанбе. Контрактник не вернулся на службу после отпуска.

Как стало известно, Евгений Порошин служил в Таджикистане с августа 2009 года, а в сентябре прошлого года молодой поехал в отпуск домой. Тем не менее, в часть он не вернулся и, как дезертир, был объявлен в федеральный розыск, передает Lifenews.Ru.

Местонахождение дезертира выяснилось недавно. Оказалось, что после отпуска он сразу вылетел не в часть, а за границу, где его задержали за нарушение режима пребывания на территории Индии.

В настоящее время Порошин содержится под стражей, решается вопрос о его депортации.