В Архангельске зафиксировано отравление 14 воспитанников детского сада

Прокуратура Архангельской области совместно с органами Роспотребнадзора проводит проверку по факту отравления 14 воспитанников детского сада «Звездочка» в Архангельске.

В сообщении на сайте Генпрокуратуры России говорится, что 11 ноября 2010 года в детском садике № 61 в Архангельске почти одновременно почувствовали себя плохо дети из шести групп. У всех появились признаки острой кишечной инфекции.

У двоих детей лабораторно подтвержден сальмонеллёз, 12 детей продолжают обследовать. Одного ребёнка потребовалось госпитализировать в Центр инфекционных болезней ГУЗ "Архангельская областная клиническая больница".

Органы Роспотребнадзора в ходе проверки детского сада выявили нарушения требований санитарных норм и правил: куриное мясо и яйца поступали в учреждение без сопроводительной документации, при приёмке плохо проверялось качество сырой продукции, при этом она хранилась вместе с готовой.

Как стало известно, персонал пищеблока не соблюдал правила личной гигиены. Из трёх поваров, положенных по штату, работал только один.

Проверка продолжается, а по ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.