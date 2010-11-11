В Туле возобновлена подача воды в жилой сектор, прокуратура проверит энергетиков

Водоканал Тулы отключили от электроснабжения за огромные долги. В результате незамедлительно начатой прокурорской проверки, поставка электроэнергии на водоканал была возобновлена.

В настоящее время подача воды в жилые дома и на другие объекты в городе Тула осуществляется.

"Аргументы.ру" сообщали, что накануне, 10 ноября весь город остался без воды, в том числе без водоснобжения оказались детские сады, школы, больницы, жилой сектор.

Как стало известно, по результатам прокурорской проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.