Крупное ДТП в Кемеровской области, погибли пять человек, в том числе ребенок

Крупное ДТП произошло днем 10 ноября в Кемеровской области на автодороге Алтай - Кузбасс в районе населенного пункта Павловка (31 км от Ленинск-Кузнецкого), в результате погибли пять человек.

"Произошло столкновение двух легковых автомобилей (Ford Mondeo и ВАЗ-2107), в результате которого пострадали восемь человек, из которых пять человек погибли (в том числе один ребенок)", - цитирует "Интерфакс" сообщение Сибирского регионального центра МЧС России.