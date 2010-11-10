В Екатеринбурге в среду состоялось вручение антипремии "Золотой Евсюк" скандально известным милиционерам. Антипремия приурочена ко Дню милиции и вручается милиционерам, чьи фамилии попали в СМИ в связи с громкими скандалами.

Как стало известно, статуэтки достались сотруднику Чкаловского РУВД Екатеринбурга Станиславу Постникову, который избил профессора консерватории Сергея Белоглазова, и бывшему начальнику ГИБДД города Асбеста Андрею Мальцеву - его поймали при перевозке наркотиков. Также был отмечен еще один милиционер из Асбеста, Павел Мартынов, стрелявший в посетителей кафе.

Как передает радиостанция СИТИ-FM, несмотря на то, что акция была несанкционированной, организаторам удалось договориться с милицией, чтобы та не препятствовала ее проведению.