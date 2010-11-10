Водоканал Тулы отключили от электроснабжения за долги - город без воды

Водоканал Тулы отключили от электроснабжения за огромные долги.

Весь город остался без воды, в том числе без воды остаются детские сады, школы, больницы.

«Сейчас проходит экстренное совещание. Решается вопрос об экстренной подаче воды горожанам», - рассказали Life News в администрации Тулы.

Как стало известно, в магазинах города выстраиваются огромные очереди за бутилированной водой.