Водоканал Тулы отключили от электроснабжения за долги - город без воды
10 ноября 2010, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]
Водоканал Тулы отключили от электроснабжения за огромные долги.
Весь город остался без воды, в том числе без воды остаются детские сады, школы, больницы.
«Сейчас проходит экстренное совещание. Решается вопрос об экстренной подаче воды горожанам», - рассказали Life News в администрации Тулы.
Как стало известно, в магазинах города выстраиваются огромные очереди за бутилированной водой.