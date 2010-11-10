Арбитражный суд Москвы 10 ноября отменил решение управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве, которое усмотрело в действиях префектуры ЦАО Москвы и департамента земельных ресурсов нарушение антимонопольного законодательства при выделении компании "Интеко" участка под строительство жилого дома.

Как передает РИА Новости, УФАС по Москве в ходе проверки обращения жителей соседнего дома установило, что префектура Центрального административного округа и департамент земельных ресурсов нарушили положения ч. 1 ст. 15 Федерального закона "О защите конкуренции", передав компании земельный участок, расположенный по адресу: 1-й Самотечный переулок, владение 17Б, и заключив договор аренды без проведения торгов. УФАС выдало 1 июля 2010 года префектуре ЦАО и департаменту земельных ресурсов предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства РФ. Префектура и департамент обжаловали акты антимонопольного ведомства в суде, и столичный арбитраж признал их незаконными.

Застройщиком данного объекта выступает ЖСК Союза кинематографистов России, а строительство ведет одна из дочерних компаний "Интеко". Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2011 году.