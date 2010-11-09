Приговор журналисту Михаилу Бекетову огласят 10 ноября

В мировом суде Химок во вторник состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении главного редактора "Химкинской правды" Михаила Бекетова. Журналист обвиняется в клевете на главу Химок - Владимира Стрельченко.



Покушение на главного редактора "Химкинской правды" Михаила Бекетова, который публиковал материалы в защиту Химкинского леса и в "Аргументах неделi", произошло два года назах - 13 ноября 2008 года, во дворе его дома. Неизвестные проломили Бекетову череп, раздробили пальцы рук, нанесли множественные переломы. Журналист выжил, но у него ампутирована нога и три пальца на левой руке, он до сих пор не может говорить.



На сегодняшнее заседание суда потерпевший - Владимир Стрельченко - явился в суд впервые. До этого его интересы в суде представляла сотрудник администрации Химок Анджела Дубова. Искалеченный Михаил Бекетов в суд приезжал на машине "скорой помощи".



Владимир Стрельченко в ходе заседания заявил, что считает случившееся с Михаилом Бекетовым страшной трагедией и готов лично помогать правоохранительным органам искать преступников. Однако отозвать свое заявление глава администрации Химок не готов, так как считает себя оклеветанным.

Представитель прокуратуры предложил суду признать Михаила Бекетова виновным и присудить ему штраф в 3 тысячи рублей.



Журналист Михаил Бекетов молча наблюдал за ходом заседания и покинул зал суда сразу же после выступления Владимира Стрельченко.Приговор Бекетову суд огласит в завтрашнем заседании, 10 ноября.