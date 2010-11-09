Мэрия Москвы не намерена сносить киоски с печатной продукцией

Заместитель мэра Москвы по работе с прессой Александр Горбенко сделал заявление, согласно которому программа сноса торговых ларьков, установленных с нарушениями, не коснется киосков с печатной продукцией.

По словам Александра Горбенко, газетные киоски останутся на своих местах, что касается уже убранных, то по каждому адресу будет проведена детальная проверка.

Горбенко особенно подчеркнул, что мэр Москвы обязал префектов держать ситуацию на особом контроле.