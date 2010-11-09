В Саратове ищут человека, который расстреливает автомобили по вечерам (ВИДЕО)

В Саратове ищут человека, который расстреливает автомобили по вечерам в одном из дворов на улице Бахметьевская. По словам очевидцев, стрелок работает с 21.00 до 22.00 часов.

Оперативным сотрудникам пока не удалось установить откуда именно стреляет злоумышленник. Пострадали уже три автомобиля, их буквально изрешетило пулями. Следствие предполагает, что стреляют, скорее всего, из пневматического оружия, передает телеканал "Россия 24".