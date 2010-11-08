В лобовом столкновении автобуса и грузовика в Подмосковье пострадали 7 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Подмосковье на автодороге Солодово – Шульгино пострадали семь человек.

По данным ИТАР-ТАСС, около 14:00 на автодороге Солодово – Шульгино произошло лобовое столкновение автобуса ЛИАЗ, следовавшего из Рузы в Осташево, с грузовиком Volvo.

Семь человек, включая водителя автобуса, госпитализированы в больницу села Осташево. В настоящее время выясняются причины ДТП.