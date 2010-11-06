Реконструкция Большого театра завершится в июле 2011 года

Первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин во время объезда городских строек заявил, что основные работы по реконструкции Большого театра планируется закончить в июле 2011 года.

"В июле месяце мы закончим основные работы, чтобы в сентябре первый спектакль провести", - сказал Владимир Ресин.

По его словам, в настоящее время на объекте работают 3 тысячи человек.

Ожидается, что первый спектакль в Большом театре зрители увидят в сентябре-октябре 2011 года.



