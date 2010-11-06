Пассажирский лайнер выкатился за пределы полосы при посадке в Екатеринбурге

Лайнер Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" со 143 пассажирами на борту, выполнявший рейс Дубаи-Екатеринбург, при выполнении посадки в аэропорту "Кольцово" выкатился за пределы ВПП на 30 метров из-за ее обледенения.

"Причиной инцидента стало неудовлетворительное состояние ВПП (взлетно-посадочной полосы), на полосе был гололед, что зафиксировано членами комиссии по расследованию данного инцидента", - цитирует сообщение пресс-службы авиакомпании РИА Новости.

Как стало известно, в результате инцидента никто не пострадал.