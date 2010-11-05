У милиционеров появился новый праздник - День ветерана ОВД и ВВ

Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев подписал приказ об объявлении 17 апреля Днем ветерана органов внутренних дел и внутренних войск. Отмечать его начнут уже в следующем году.

Об этом Глава МВД сообщил на встрече с ветеранами, посвященной профессиональному празднику МВД.

В 2011 исполняется 20 лет со дня образования российского совета ветеранов МВД. Министр не стал дожидаться 17 апреля и поздравил ветеранов с введением праздника сегодня, и пообещал, что Министерство и впредь будет делать все возможное, чтобы ветераны не остались без заботы и внимания.