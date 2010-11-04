Именем Виктора Черномырдина назовут школу и улицу в его станице

На малой родине Виктора Черномырдина - казачьей станице Чёрный Отрог в Оренбургской области - проходят поминальные мероприятия. Земляки вспоминают о нём с неизменной теплотой.

Виктор Черномырдин никогда не забывал родное село, благодаря ему в станице появились новый клуб, детский сад, крупный молочный комплекс, отстроили дополнительные корпуса школы и больницы, храм Иоанна Богослова.

Как передает телеканал "Россия", благополучие станицы Черный Отрог местные жители напрямую связывают с Виктором Степановичем - асфальт на улицах, сетевой газ, кстати, первый во всем районе, новая школа, детский сад и современный молочный комплекс.

В Москву из Оренбурга на церемонию прощания вылетит целый самолет с земляками и родственниками, а по возвращении местные жители собираются присвоить имя Виктора Черномырдина местной школе и новой улице в его родной деревне.

"Аргументы.ру" сообщали, что 3 ноября на 73 году жизни скончался бывший глава правительства России Виктор Черномырдин. Виктор Черномырдин будет похоронен в пятницу, 5 ноября, на Новодевичьем кладбище в Москве.