При сносе школы на проспекте Маршала Жукова нашли снаряды времен Второй мировой

При сносе бывшего здания школы на северо-западе столицы рабочие обнаружили два артиллерийских снаряда. Это уже седьмой случай обнаружения снарядов на проспекте Маршала Жукова за последние 10 лет.

«Два снаряда были найдены на проспекте Маршала Жукова. Их обнаружили рабочие во время работ по сносу старого здания школы», - рассказали ИТАР-ТАСС в правоохранительных органах Москвы. На место происшествия были экстренно вызваны дежурные службы - взрывотехники, милиция, сотрудники МЧС.

Самой громкой стала находка 17 марта этого года, когда при работах по замене труб на теплотрассе были найдены сразу 916 снарядов.