ВЦИОМ: Большинство россиян не считают 4 ноября настоящей праздничной датой

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что большинство россиян (66%) не считают 4 ноября по-настоящему праздничной датой, а половина респондентов не знает названия этого праздника.

"Мы попросили людей обозначить, что для них означает праздник 4 ноября. Здесь говорящая цифра - 66%. Люди ответили, что для них ничего не означает, для них это и не праздник вовсе", - привел данные опроса ВЦИОМ Федоров во время пресс-конференции в РИА Новости.

Остальные варианты, по его словам, набирают в совокупности около 20%. Менее 10% опрошенных воспринимают День народного единства как напоминание о том, что все народы должны быть едины или просто считают его выходным днем. Кто-то считает этот праздник аналогом 7 ноября (2%). Столько же россиян воспринимают этот день как дань благодарности Минину и Пожарскому, а также как напоминание о единстве славян.

Большинству россиян (48%) название праздника, отмечаемого 4 ноября, неизвестно. В то же время, доля тех, кому известно, что это - День народного единства, в течение последних лет растет - с 13% в 2008 году до 16% в 2009 году.